Differdingen hängt Progrès weiter im Nacken

Während Progrès Niederkorn am Samstag in Rosport mit 0:3 deutlich gewonnen hat, musste Differdingen als Tabellenzweiter am Sonntag nachlegen, um nicht abgehängt zu werden. Etzella Ettelbrück erwies sich aber als würdiger Gegner, der das Differdinger 1:0 in der 35. Minute nach der Halbzeit ausglich. Erst in der 80. Minute konnte Gilles Bettmer die Differdinger mit dem Siegtreffer (2:1) erlösen.

Progrès Niederkorn bleibt dank einer besseren Tordifferenz weiterhin Spitzenreiter in der BGL Ligue. Beide Mannschaften liegen zwei Punkte vor Mondorf, die am Sonntag mit 3:0 gegen Mühlenbach gewonnen haben.

(L'essentiel)