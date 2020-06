Uefa streicht Rückspiele in der Qualifikationsrunde

Die Uefa hat am Mittwoch den Fahrplan für die Europapokal-Wettbewerbe nach der Corona-Pause festgelegt. Und ganz nebenbei informierte der Europäische Fußballverband auch über den kommenden Wettbewerb 2020/2021, der ebenfalls ein wenig nach hinten verschoben werden musste. Die Vorrunden der Champions League und der Europa League werden in einem Spiel statt wie üblich in zwei Spielen ausgetragen. Nur in der Playoffrunde wird es ein Hin- und ein Rückspiel geben.

Fola Esch, der einzige luxemburgische Klub, der sich für die Champions League qualifiziert hat, startet am 18. und 19. August in der ersten Qualifikationsrunde des Wettbewerbs. Die drei Klubs aus dem Großherzogtum, die sich für die Europa League qualifiziert haben (Progrès Niederkorn, FC Differdange und Union Titus Pétange), starten ebenfalls in der ersten Phase der Qualifikationsrunde am 27. August.

(nc/L'essentiel)