Portugal-​​Luxemburg-​​Tickets kosten nur 10 Euro

Diese Reise nach Portugal am Freitag, den 11. Oktober, ist das fünfte Spiel der «Roud Léiwen» in der Gruppe B der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020. Luc Holtz und sein Team werden versuchen, ihren guten Start in Lissabon fortzusetzen, wobei Luxemburg aktuell mit 4 Punkten Zweiter in der Gruppe ist.

Am Freitag, den 23. August, startet der FLF ab 9 Uhr den Ticketverkauf am Hauptsitz des Luxemburger Fußballverbandes in Monnerich für das Spiel, welches am 11. Oktober um 20.45 Uhr im José-Alvalade-Stadion stattfindet. Tickets sind von 10 bis 15 Euro erhältlich, die Reise nach Portugal ist natürlich nicht im Preis enthalten. Das Rückspiel findet am 17. November im Großherzogtum statt.

Die aktuelle Rangliste der Gruppe B

1. Ukraine 4 Spiele, 10 Punkte

2. Luxemburg 4 Spiele, 4 Punkte

3. Serbien 3 Spiele, 4 Punkte

4. Portugal 2 Spiele, 2 Punkte

5. Litauen 3 Spiele, 1 Punkt

(nc/L'essentiel)