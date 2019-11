F91 will Sevilla keine Geschenke machen

«Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir zu so einem großen Spiel auflaufen», sagt Mickaël Garros. Der zentrale Mittelfeldspieler trifft am Donnerstagabend mit F91 Düdelingen im vorletzten Gruppenspiel der Europa League auf den FC Sevilla. Auch wenn das Hinspiel aus Düdelinger Sicht klar mit 0:3 gegen den Champion von 2014, 2015 und 2017 verloren ging, blickt der Luxemburgische Meister mit Vorfreude auf das Spiel, das um 18.55 Uhr im Stade Josy Barthel angepfiffen wird.

«Wir sind unglaublich motiviert. Diese positive Energie wollen wir in unser Spiel übertragen, auch wenn wir wissen, dass Sevilla ein europäisches Top-Team ist», sagt F91-Trainer Bertrand Crasson. Trotz der scheinbar riesigen Kluft zwischen den beiden Mannschaften fordert der Belgier, dass seine Spieler mutig nach vorne spielen: «Wir wollen hier keine Geschenke verteilen und dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind.»

Nach drei Spieltagen steht Düdelingen mit drei Punkten auf Rang drei in der Euro-League-Gruppe A. Auch wenn in Sachen Qualifikation für die K.o.-Phase das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, will Düdelingen vor allem eine starke Leistung für seine Fans abrufen. Crasson kann gegen die Spanier auch wieder auf Tom Schnell zurückgreifen. Der Defensivspieler hatte zuletzt in der BGL Ligue gegen Differdingen pausiert, stieg aber am Mittwoch wieder ins Training ein.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)