«Ich wollte schon immer ein King-​​Size-​​Bett haben»

Bisher ist Bob Bertemes der einzige Leichtathlet aus dem Großherzogtum, der die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 geschafft hat. Auch bei der WM in Katar war er der einzige, der Luxemburg vertrat.

Der Weltklasse-Kugelstoßer stand Jean-Luc Bertrand jetzt im L'essentiel Radio Rede und Antwort. Über sein schwaches Abschneiden in Katar sagte er: «Es war, ohne zu übertreiben, wie in einer Sauna. Ich habe so stark geschwitzt, dass ich mich nicht richtig aufwärmen konnte. Die Muskeln reagieren bei dieser Hitze völlig anders. Gift in einer Sportart, in der explosive Kraft gefragt ist.» Im Vorfeld wurde von der «besten WM aller Zeiten» gesprochen. Bertemes widerspricht: «Es geht nur noch ums Geld. Das ist sehr traurig.»

Für das Großereignis in Tokio sind bisher nur drei Sportler aus Luxemburg qualifiziert. Bertemes schaffte den Sprung nach Japan durch einen 22,22 Meter weiten Stoß, mit dem er gleichzeitig seinen eigenen Landesrekord verbesserte. «Davor träumen alle Athleten. Die Spiele finden nur alle vier Jahre statt. Ich freue mich sehr, Luxemburg dort zu vertreten.»

«Wir waren alle beeindruckt»

Bertemes ist in der Hauptstadt aufgewachsen. Als er zwölf Jahre alt war, wechselte er in seinem Trainingszentrum, dem CS Belvaux, zu den Werfern. «Mit 12 Jahren war klar, dass ich keiner von den Schmächtigen sein werde. Mein Trainer hat mich dann zu den Kugelstoßern geschickt. Dort habe ich schnell gute Leistung abgeliefert und mich stetig verbessert», erinnert sich Bertemes. Heute misst er 1,87 Meter und bring 127 Kilogramm auf die Waage. Sein Ziel: Weiten jenseits der 22 Meter.

Bertemes ist Sportsoldat. Seine ersten beruflichen Schritte hat er jedoch im Bildungsministerium gemacht. Von seinem ersten Gehalt hat sich der Hüne etwas gekauft, von dem er schon immer geträumt hatte: ein King-Size-Bett. «Das wollte ich schon als Jugendlicher haben. Mein Bett wurde immer kleiner», lacht Bertemes. Schon als Kind zog es ihn in den Profisport. David Fiegen, ein Luxemburger Athlet, der 2006 den zweiten Platz bei der Europameisterschaft im 800-Meter-Lauf belegte, war für Bertemes das Vorbild. «Wir waren alle von ihm beeindruckt. Er hat uns gezeigt, dass wir auch in Luxemburg bis an die Spitze kommen können.»

Harting beeindruckt

Einen besonderen Moment erlebte Bertemes 2011 bei den Kleinstaatenspielen in Liechtenstein. Tun Wagner hatte gerade die Goldmedaille im Speerwurf gewonnen. «Ich war damals 18 Jahre alt. Tun bat mich, seine Speere in die Kabine zu bringen. Auf dem Weg durch das Stadion sind unzählige Menschen auf mich zugekommen und haben mir zum Gewinn der Medaille gratuliert.»

In der jüngeren Vergangenheit blickte Bertemes immer wieder nach Deutschland: Der Diskuswerfer und dreimalige Weltrekordhalter Robert Harting hat beim Luxemburger Eindruck hinterlassen: «Ich habe ihn vor zwei Jahren im Flugzeug getroffen. Er hat sich mir vorgestellt. Er ist nicht nur ein überragender Sportler, sonder auch noch sehr nett. Das hat mich wirklich beeindruckt.»

(fl/L'essentiel)