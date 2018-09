Red Boys wollen starke Leistung bestätigen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie bereits in der vergangenen Saison scheint es auch in der neuen Spielzeit in der luxemburgischen Handball-Nationaldivision ein enges Rennen um die Spitze zu geben. Mit Düdelingen, Berchem, Käerjeng, Esch und Differdingen machen sich gleich fünf Vereine Hoffnungen auf den Titel.

Tabelle:



1. Handball Esch 3 94:68 5

2. Handball Käerjeng 3 101:81 4

3. HC Berchem 3 112:89 4

4. HB Düdelingen 3 80:77:49 4

5. Red Boys 3 84:81 3

6. HBC Schifflingen 3 80:89 2

7. Chev Diekirch 3 78:91 2

8. HB Petingen 3 75:128 0

Differdingen ist mit einem Unentschieden und einer Niederlage in die Saison gestartet. Den ersten Sieg feierte die Mannschaft von Trainer Jérémy Roussel unter der Woche ausgerechnet beim amtierenden Meister Handball Käerjeng. Der 32:28-Auswärtserfolg ist allerdings herzlich wenig Wert, wenn die Red Boys am Samstag (20.15 Uhr) nicht in der eigenen Halle gegen den Tabellenletzten aus Petingen nachlegen.

Das Topspiel des sechsten Spieltags um die Tabellenspitze zwischen Berchem und Handball Esch geht am Mittwoch über die Bühne.

Handball, Nationaldivision, 4. Spieltag:

Samstag: Chev Diekirch – HB Düdelingen (20.15 Uhr) Red Boys Differdingen – HB Petingen HBC Schifflingen – Handball Käerjeng

Mittwoch: HC Berchem – Handball Esch (20.30 Uhr)

(sw/L'essentiel)