Nationalspieler Thill droht Ärger mit seinem Club

Die Situation von Vincent Thill scheint verzwickt. Das 21-jährige luxemburgische Fußballtalent, das seit April 2021 nicht mehr auf dem Platz stand, befindet sich derzeit in Luxemburg in Behandlung, nachdem er im Juli in Deutschland am Schambein operiert worden war.

Doch eben jene Verletzung, die Thill sich bereits Ende Januar zugezogen hat, ist nun offenbar Gegenstand eines Streits mit seinem portugiesischen Verein Nacional Madeira. Nach Angaben seines Umfelds hat der Verein, der in die zweite portugiesische Liga abgestiegen ist, die Schwere der Verletzung unterschätzt.

«Die in Luxemburg durchgeführten Untersuchungen ergaben einen zwei Zentimeter langen Riss. Manchmal konnte der Spieler nicht einmal mehr laufen», sagte sein Agent auf Anfrage von L'essentiel. Auf Anraten des medizinischen Personals der Nationalmannschaft entschloss er sich im Juli zu einer Operation in einer Spezialklinik in Kaiserslautern.

« Ungerechtfertigte Abwesenheit »

Das passte jedoch seinem Verein nicht, der zwar informiert war, aber bei der medizinischen Betreuung des Spielers mitreden wollte. Vergangene Woche berichteten portugiesische Medien, dass der Verein den Spieler wegen «ungerechtfertigter Abwesenheit» entlassen habe. Aus Thills Lager heißt es allerdings, dass zwar ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden sei, der Spieler aber weiterhin dem portugiesischen Verein angehöre.

Nacional Madeira hat sich bisher noch nicht offiziell zu diesem Thema geäußert, aber die Zukunft von Vincent Thill wird wahrscheinlich woanders geschrieben. Der Spieler, der noch drei Jahre Vertrag hat, erholt sich derzeit in Luxemburg und wird erst in einigen Wochen wieder voll einsatzfähig sein.

