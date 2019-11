Fola Esch wirft Petingen aus dem Pokal

Union Titus Petingen, aktuell Spitzenreiter im luxemburgischen Fußball-Oberhaus, ist am Sonntag aus dem Pokal ausgeschieden. Die Mannschaft verlor ihr Heimspiel mit 1:2 gegen die Escher Fola. Moussa Seydi (33.) und Stefano Bensi (44.) trafen für die Gäste, Artur Abreu gelang nach dem Seitenwechsel (54.) nur noch der Anschlusstreffer.

In den weiteren BGL-Ligue-internen Duellen setzte sich Recing Luxemburg klar mit 5:1 gegen die US Hostert durch und Rodingen verlor mit 1:3 gegen Mondorf.

Für eine kleine Überraschung sorgte der Zweitligist Jeunesse Canach mit dem 2:0-Sieg gegen den Vorjahresfinalisten Etzella Ettelbrück.

Coupe de Luxembourg, Ergebnisse:

Jeunesse Junglinstert (EP) – Jeunesse Esch (BGL)1:2

FC RM Hamm Benfica (EP) – Swift Hesperingen (EP)1:2

FC Stengefort (1) – Victoria Rosport (BGL)0:2

Sporting Club Bettembourg (1) – Blo-Weiss Medernach (EP)6:0

US Rümelingen (EP) – Una Strassen (BGL)0:4

FC Kehlen (1) – FC Mamer 32 (EP)1:0 n.V.

US Esch (EP) – UN Käerjéng 97 (EP)4:0

FC Monnerich (EP) – Alisontia Steinsel (EP)4:0

Jeunesse Canach (EP) – Etzella Ettelbrück (BGL)2:0

FC Lorentzweiler (1 )– Progrès Niederkorn (BGL)0:5

Blo-Weiss Itzig (2) – FC Differdingen 03 (BGL)2:4

FC Rodange 91 (BGL) – US Mondorf-les-Bains (BGL)1:3

Union Mertert/Wasserbillig (EP) – F91 Düdelingen (BGL)0:2

FC Wiltz 71 (EP) – Blue Boys Muhlenbach (BGL)2:0

RFCU Luxemburg (BGL) – US Hostert (BGL)5:1

Union Titus Petingen (BGL) – Fola Esch (BGL)1:2



(L'essentiel)