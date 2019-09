Düdelingen muss erneut Niederlage einstecken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Titelverteidiger F91 Düdelingen, der in der vergangenen Woche sein erstes Gruppenspiel in der Europa League gewann, verzeichnete nach einer fehlerfreien Qualifikation am Mittwoch eine weitere Niederlage im heimischen Wettbewerb gegen Union Titus Petingen (2-0).

Mokrani hat in der ersten Spielhälfte das erste Tor (21. Minute) für Petingen geschossen. Die Düdelinger versuchten nachzuziehen, aber es sollte einfach nicht klappen. Der F91 kassierte stattdessen noch ein zweites Tor nach der Verlängerung von Fatou (90. Minute).

Mit dieser vierten Niederlage in sechs Partien bleibt der F91 auf dem 12. Platz in der Rangliste von 14 Teams stecken. Der Abstand zu den Spitzenteams wird immer größer, wobei der führende Progrès derzeit 12 Punkte Vorsprung hat. Die restlichen Spiele der Meisterschaft werden am Sonntag ausgetragen.

(L'essentiel)