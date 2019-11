Tom Habscheid stellt neuen Weltrekord auf

Der Luxemburger Tom Habscheid hat am Sonntag bei der WM der Para-Leichtathleten in Doha die Silbermedaille geholt. Sein Versuch, der bei der Weite von 15,10 Meter landete, sicherte dem Kugelstoßer darüber hinaus einen Startplatz bei den pararympischen Spielen in Tokio 2020 und den Weltrekord in seiner Kategorie F63.

Im Wettbewerb, bei dem auch Athleten der Kategorie F42 teilnehmen, gewann der Brite Aled Davies mit einer Weite von 15,23 Meter. Bronze ging an Sajad Mohammadian aus dem Iran (14, 39 Meter, ebenfalls F42).

(nm/L'essentiel)