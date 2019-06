Jungels gewinnt Luxemburg-​​Meisterschaft

Kevon Geniets und Bob Jungels haben sich am Sonntag in großer Hitze bei den Luxemburger Meisterschaften in Soleuvre einen großen Wettkampf geliefert. Auf einer 155 Kilometer langen Strecke – eine Runde wurde gestrichen aufgrund der großen Hitze – versuchte jeder der beiden, den anderen hinter sich zu lassen.

Jungels war es schließlich, der seinen fünften Titel in Folge gewann. «Das Wetter hat einem zu Schaffen gemacht, wir sind in Luxemburg nicht wirklich daran gewöhnt. Zumal wir in den heißesten Stunden des Tages gefahren sind», sagte der Sieger nach dme Rennen. Aber er sei «glücklich, das Trikot des Luxemburger Meisters noch ein weiteres Jahr zu tragen», besonders in einer «etwas schwierigen Zeit» nach seinem enttäuschenden Giro.

Jungels würdigte zudem die Leistung von Kevin Geniets, der «super stark war». Jungels erklärte, dass er durch seine Fahrqualitäten» den Vorsprung gemacht habe. Geniets sagte, er sei «glücklich mit diesem zweiten Platz»: «Es war von Anfang an hart, Jungels war der Stärkte, er verdient den Titel.»

(nm/L'essentiel)