«Ich fühle mich, als hätte ich zwei Päckchen geraucht»

Shocked to see that qualifying matches have started @AustralianOpen What about the health of all the people that have to work out there, especially the ballkids? #wherearethelimits ? pic.twitter.com/2oldEptT2g

L'essentiel: Sie haben heute alarmierende Nachrichen aus Melbourne getwittert? Wie ist die Lage in Australien?

Mandy Minella: Es ist ziemlich katastrophal und wirklich gefährlich. Die Regierung hat die Menschen aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Schulen, Kindergärten sind geschlossen. Es ist gefährlich für die Kinder, aber den Australian Open ist das offensichtlich egal.

Haben Sie was von den Organisatoren gehört?

Sie schickten uns eine E-Mail, die Unterbrechungen im Falle Hitze oder Regen vorsieht. Wir fragen uns, wo sie die Grenze mit den Waldbränden ziehen! Es ist katastrophal.

Wie äußert sich das momentan konkret?

Wenn man nach draußen geht, kann man kaum atmen. Ich fühle mich, als hätte ich seit heute Morgen zwei Schachteln Zigaretten geraucht. Du spürst es bei jedem Atemzug. Wir sind in dem Haus, das wir mit Freunden gemietet haben. Wir bleiben drinnen bei den Kindern.

Ist es jeden Tag dasselbe?

Nein, es ist schlimmer geworden. Es hängt von der Art der Luftzirkulation ab. Wir hatten Tage mit blauem Himmel. Aber heute ist die Situation deutlich schlimmer.

I don’t understand why they rush to play today @AustralianOpen . You have the whole saturday and sunday to finish qualies and if it’s really bad we are used to play 2 matches a day aswell and in the worst case we can shorten the mens to best of 3. There are solutions!!