Ettelbrück siegt nach 21-​​Punkte-​​Rückstand

Etzella Ettelbrück hat nach dem Sieg gegen Amicale Steinsel am Samstag den nächsten wichtigen Erfolg gefeiert. Der Tabellenführer gewann im Auswärtsspiel bei Racing Luxemburg mit 84:82. Dadurch festigten die Gäste nicht nur die Tabellenführung, sondern nahmen einem ihrer Hauptkonkurrenten auch einen Punkt im Kampf um die Spitze ab.

Tabelle:



1. Etzella 9 826:632 17

2. Basket Esch 9 782:668 16

3. Amicale 9 744:623 16

4. Racing 9 702:668 15

5. T71 9 813:747 15

6. Sparta 9 678:732 12

7. Musel Pikes 9 683:732 11

8. Arantia 9 686:857 11

9. Résidence 9 656:794 11

10. KOrdall Steelers 9 708:825 11

Die Aufsteiger aus der Hauptstadt waren zunächst die bessere Mannschaft. Über weite Strecken der Partie sah es nach einem Heimsieg für Racing aus, das im dritten Viertel beim Stand von 66:45 mit 21 Punkten in Führung lag. Etzella startete jedoch eine furiose Aufholjagd und holte Punkt um Punkt auf. Der entscheidende Korb zum Sieg gelang Timothy Coleman, der mit 42 Zählern auch zum Topscorer der Partie avancierte. Aufseiten der Hausherren brachte es Shannon Hale auf 32 Punkte.

Im Tabellenkeller sicherte sich Arantia Larochette einen wichtigen Sieg, das gegen seinen Tabellennachbarn Résidence Walferdingen mit 104:100 gewann und dadurch vom letzten Platz auf Rang acht kletterte. Bester Werfer der Mannschaft aus Fels war Deashon Francis.

Total League, 9. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Etzella Ettelbrück 82:84

Arantia Larochette – Résidence Walferdingen 104:100

Amicale Steinsel – Musel Pikes 91:77

Basket Esch – Kordall Steelers 94:58

T71 Düdelingen – Sparta Bartringen 93:90



Am Sonntag wurde zudem die Viertelfinal-Paarungen in der Coupe de Luxembopurg ausgelost. Bei den Herren ist das Duell zwischen Etzella Ettelbrück und Basket Esch das Topspiel. Die Runde der besten acht MAnnschaften wird am 5. und 6. Dezember ausgespielt.

Coupe de Luxembourg, Viertelfinale:

Herren:

Musel Pikes – Sparta Bartringen

Telstar Hesperingen – US Heffingen

AS Zolwer – Amicale Steinsel

Etzella Ettelbrück – Basket Esch



Damen:

Résidence Walferdingen – BBC Wiltz Amicale Steinsel – AB Contern Musel Pikes – BBC Gréngewald BBC Schieren – Sparta Bartringen

