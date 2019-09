Jungels, Drucker, Kirsch und Gastauer bei WM

Die Luxemburger, die vom 23. bis 29. September an der Radsport-Weltmeisterschaft teilnehmen werden, sind nun bekannt. In der Kategorie der Herren gab die Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FCSL) am Mittwoch die Auswahl von Bob Jungels, Jempy Drucker, Ben Gastauer und Alex Kirsch bekannt. Der erste wird der einzige sein, der am Zeitfahren teilnimmt. Tom Wirtgen ist Reservist.

Kevin Geniets und Michel Ries, die sich in diesem und im nächsten Jahr in World Tour-Teams engagieren, treten in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft in der Kategorie Hoffnung mit Colin Heiderscheid, Arthur Kluckers und Luc Wirtgen an.

Bei den Damen wird natürlich Christine Majerus, die jüngste Gewinnerin eines World Tour-Rennens, ausgewählt. Sie wird von Elisa Maes und Anne-Sophie Harsch begleitet. Die Weltmeisterschaften finden Ende des Monats in Yorkshire, Großbritannien, statt.

(L'essentiel)