«Das höchstdotierte Turnier der Großregion»

Für viele ist E-Sport ein Trend. In Esch hat der sportliche Wettkampf zwischen Spielkonsolen-Virtuosen fast schon Tradition. Bereits zum siebten Mal organisiert Saturn Belval am kommenden Wochenende ein Turnier. «Angefangen haben wir 2013 mit dem Ego-Shooter Call of Duty», erklärt Mehdi Him von der Marketingabteilung, «doch seitdem wir letztes Jahr auf Fifa umgestiegen sind, wird es richtig groß.» 2018 zockten bereits 70 Spieler um den Titel, die diesjährige Auflage im Belval Plaza ist mit 128 Teilnehmern «sicher eines der größten Einzelturniere weit und breit», berichtet 11F-Kopf Fabio De Aguiar.

Die Gaming-Experten von «11F Luxembourg» bringen beim «Saturn Belval Fifa Cup» ihre ganze Expertise ein. «Am Samstag spielen wir ab 12 Uhr die erste Runde mit 32 Gruppen à vier Spielern aus, immer 16 Spiele gleichzeitig – das ist schon richtig viel», erklärt Fabio. Richtig viel gibt es auch zu gewinnen. Das Turnier ist mit 4000 Euro dotiert, dies sei ein Novum für Luxemburg und die Großregion. «Etwa 80 Prozent der Spieler kommen aus der näheren Umgebung, es haben sich aber auch Teilnehmer aus Brüssel, Straßburg und Köln angekündigt», berichtet Fabio, «rund 20 Spieler haben Profiverträge.»

Luxemburger Titelverteidiger

So auch Titelverteidiger Diogo Santos, den Fabio managt. Der 19-Jährige steht bei Progrès Niederkorn unter Vertrag und ist unter anderem amtierender Luxemburger Meister. Dementsprechend sollte das Überstehen der ersten Gruppenphase am Samstag kein Problem für ihn sein. Trotz großer Kulisse. «Gespielt wird im Beval Plaza, mitten im Vorweihnachtsgeschäft. Zu Stoßzeiten rechnen wir schon mit 400 Zuschauern», erklärt Mehdi von Saturn.

Eine Halbzeit dauert sechs Minuten, ein ganzes Match etwa eine viertel Stunde. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für den Sonntag, an dem es dann richtig spannend wird. «In 16 Gruppen wird ab 13 Uhr eine zweite Runde ausgespielt, bevor es dann mit den Achtelfinals in die K.o.-Spiele geht. Gegen 18 Uhr beginnt das Finale», erklärt Fabio den Weg zum Titel. Vielleicht wieder Diogos Weg...

Diogo während der Finalrunde beim letztjährigen Turnier:

(Philip Weber/L'essentiel)