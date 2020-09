Luxemburger Fußballerin wird Profi beim 1. FCS

Dass sie noch den Sprung ins Profigeschäft geschafft hat, kann die Luxemburgerin Sadine Correia selbst noch nicht so wirklich glauben. Im Alter von 28 Jahren wagt sie den Schritt vom SC Bettemburg in die zweite deutsche Bundesliga zum 1. FC Saarbrücken. «Ich wollte immer Profi werden und habe den Traum einfach nie aufgegeben», sagt sie.

Damit ist sie die erste Fußballerin aus dem Großherzogtum, die für einen Profiklub aufläuft. «Darauf bin ich natürlich stolz. Viele Spielerinnen aus Luxemburg haben mir zu dem Wechsel gratuliert», erklärt Correia, die weiterhin dem Elitekader der luxemburgischen Armee angehören wird. «Das ist ein wichtiger Schritt für den Frauenfußball in Luxemburg. Damit ist sie ein Vorbild für den Nachwuchs in unserem Land», ist sich Dan Santos, ihr Trainer bei der luxemburgischen Nationalmannschaft, sicher.

Der Defensivspezialistin aus Ettelbrück bleibt allerdings nicht viel Zeit, um sich in Saarbrücken einzugewöhnen: Schon am kommenden Wochenende startet die Liga in die neue Saison. «Eine Stammspielerin aus der Innenverteidigung ist verletzt. Deshalb denke ich, dass ich schon im Kader bin», sagt Correia.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)