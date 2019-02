Düdelingen und Esch stehen im Pokalfinale

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Finale der Coupe de Luxemburg der Saison 2018/19 steht. Der HB Düdelingen und Handball Esch haben sich am Mittwoch in den Halbfinals durchgesetzt und treffen nun am Sonntag im Endspiel aufeinander.

Am frühen Abend lösten die Düdelinger das erste Finalticket in der Coque. Sie schalteten Handball Käerjeng aus – buchstäblich in letzter Sekunde, da Tommy Wirtz kurz vor Ablauf der Uhr einen Siebenmeter für den HBD verwandelte und dadurch den Endstand 31:30 herstellte.

Im zweiten Spiel musste der Titelverteidiger die Segel streichen: Der HC Berchem unterlag Handball Esch mit 25:28.

(sw/L'essentiel)