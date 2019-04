Düdelingen gewinnt an Boden, Jeunesse verliert viel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Rennen um den ersten Platz in der BGL-Ligue ist so spannend wie selten. F91 liegt nun mit vier Punkten Führung an der Spitze der Liga. Die Düdelinger gewannen 3:1 dank der Tore von Couturier, Malget und Benzouien. Silaj machte das Tor für Union Titus Petingen.

Rangliste:

1. Düdelingen 40 points

2. Fola 36

3. Progrès 34

4. Jeunesse 34

5. RFCU 30

6. Strassen 30

7. Differdingen 30

8. Petingen 30

9. Mondorf-les-Bains 21

10. Rosport 21

11. Etzella Ettelbruck 21

12. Hostert 18

13. Hamm Benfica 15

14. Rümlingen 12 Rosports Trainer tritt zurück



Pedro Resende kündigte am Sonntag nach dem Spiel seines Teams gegen Hostert seinen Rücktritt «mit sofortiger Wirkung» an. Seine Entscheidung soll aus persönlichen Gründen erfolgt sein.

Progrès und Fola trennen sich indes 1:1 voneinander. Folas Hadji machte das erste Tor (37.), Progrès Etshimi glich in der 74. Minute aus.

Die großen Verlierer des Tages sind Jeunesse. Die Escher gingen mit einem 1:2 gegen Strassen vom Platz. Strassens Lourenco und Jager machten jeweils ein Tor, Menai von Jeunesse konnte den Abstand gegen Ende nur noch verringern. Jeunesse ist damit auf Platz vier und konnte sich am Sonntag wahrscheinlich schon vom Titel verabschieden.

Die Ergebnisse des 19. Spieltages: Progrès - Fola : 1-1 Jeunesse - Strassen : 1-2 Etzella Ettelbruck - Hamm Benfica : 0-3 Rosport - Hostert : 2-0 RFCU - Mondorf-les-Bains : 3-0 Rumelange - Differdange : 1-2 Pétange - Dudelange : 1-3

(th/L'essentiel)