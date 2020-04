Swift und Wiltz steigen auf – niemand steigt ab

Der luxemburgische Fußballverband (FLF) gab am Mittwoch in einer Erklärung bekannt, dass er die Entscheidung getroffen hat, sämtliche Fußball- und Futsal-Wettbewerbe bei den Damen und bei den Herren einzustellen. Nur die BGL Ligue bleibt vorerst weiter auf Eis gelegt, obwohl der Verband sich wenig optimistisch gibt, dass sie aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. Juli im Großherzogtum wieder aufgenommen werden kann.

Der Verband hat mitgeteilt, dass in dieser Saison keine Mannschaft absteigen wird. Teams die bisher auf Aufstiegsrängen dürfen sich aber trotzdem über den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse freuen, womit Swift Hesperingen und der FC Wiltz nächstes Jahr in der BGL Ligue antreten werden.

Das Jahr 2020/2021 soll eine Übergangssaison werden, so dass jede Liga zu ihrer normalen Zusammensetzung zurückkehren wird. «Es ist die sportlich fairste Entscheidung», kommentiert Joël Wolff, der Sekretär des FLF.

(Nicolas Grellier / L'essentiel)