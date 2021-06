«The Loft» lockt Hobby-​​Fußballer mit Hightech

Privatpersonen, Unternehmen, Schulen aber auch alle Fußballvereine des Großherzogtums – die Indoor-Fußball-Halle «The Loft» will ein breites Publikum ansprechen. Der Komplex in Contern öffnet am 13. Juni seine Pforten. Auf einer 4000 Quadratmeter großen Fläche bietet die Halle vier 28 auf 18 Meter große Spielfelder mit Banden, die für zehn Spieler gleichzeitig ausgelegt sind. «Gespielt wird auf Kunstrasen, der ein ähnliches Gefühl wie auf echtem Rasen vermittelt», sagt Firmengründer Julien Proia.

Um dem Spiel eine zusätzliche Dimension zu verleihen, stehen den Spielern eine Reihe von technischen Hilfsmitteln zur Verfügung: Die Spiele werden gefilmt, sodass die Clips später in den sozialen Netzwerken geteilt werden können. Außerdem werden Armbänder und Bälle eingesetzt, die Statistiken über das Spiel und die Leistung eines jedes Spielers erfassen – zum Beispiel die Zahl der gespielten Pässe oder die gelaufene Distanz. Dem Nachwuchs will «The Loft» darüber hinaus von Zeit zu Zeit Kurse mit Trainern aus dem Spitzenfußball anbieten.

Zur «dritten Halbzeit» lädt ein Restaurant, das laut Proia von einem ehemaligen Michelin-Sternekochgeführt wird, sowie ein Barbereich mit Außenterrasse. Ein weiterer Standort soll noch im September dieses Jahres an der Route d'Arlon in der Hauptstadt entstehen.

(sw/L'essentiel)