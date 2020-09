Fola Esch verliert alles in letzter Minute

Es sah alles so gut aus! In der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League traf Fola Esch heute auf Ararat-Armenia. Nach dem ersten Treffer für die Gastgeber in der 17. Minute konterten die Jungs aus Esch keine zweite Minuten später zum Unentschieden. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit spielte dem Luxemburger Underdog zudem ein Platzverweis beim Gegner in die Karten.

Bensi verwandelte einen Elfmeter zielsicher in der 56. Minute (2:1) und half auch bei der vermeintlichen Entscheidung in der 81. Spielminute mit, bei der Hadji ein Zuspiel von ihm verwandelte. Es stand 3:1 für Fola Esch.

Albtraum in der Nachspielzeit

Erst zu Beginn der Nachspielzeit nahm das Unheil seinen Lauf. Der Schiedsrichter pfiff ein Foulspiel von Pimentel und gab Gel-Rot, woraufhin Ararat beim Strafstoß auf 2:3 erhöhte. Wenig später pfiff der Unparteiische erneut ein Foulspiel im Strafraum, welches zum Ausgleich in der Nachspielzeit führte.

In der Verlängerung besiegelte Ararat-Armenia schließlich das Schicksal der Escher Mannschaft. Serhiy Vakulenko traf in der 113. Minute mit einem Kopfball zum 4:3 und katapultierte die Luxemburger damit aus der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League.

(L'essentiel)