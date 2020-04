Andy Schleck genießt die Zeit mit der Familie

Radprofi Andy Schleck lässt sich von der Ausgangssperre nicht beunruhigen. «Ich bin zu Hause bei meiner Familie, das fällt einem nicht allzu schwer», erklärt der ehemalige Radfahrer, der kurz vor der Einführung der Beschränkungen nach Luxemburg zurückgekehrt war. Er begrüßt sogar die Anordnung, zu Hause zu bleiben: «Ich arbeite normalerweise jeden Tag und bin viel unterwegs, also bin ich nicht immer bei meiner Familie. Das nutze ich dann aus.»

Ob zu Hause oder im Garten, Andy Schleck, seine Frau und seine beiden Söhne haben keine Zeit für Langeweile: «Mir ist klar geworden, dass die Tage mit einem Sechs- und einem Dreijährigen sehr schnell vorbeigehen, selbst wenn man nicht arbeitet. Wir sind ständig beschäftigt, es sind ja keine Ferien. Der Große tut auch bereits viel für die Schule.» Von Zeit zu Zeit erlaubt sich die Familie Schleck auch einen Spaziergang, «unter Einhaltung der Regeln». Einen Garten zu haben «macht die Dinge auch einfacher.» Laut dem ehemaligen Sieger der Tour de France «ist die Ausgangssperre für viele Familien ein Test. Aber ich fühle mich gut, vielleicht hatte ich auch schon einmal einen kleinen Nervenzusammenbruch», lacht er.

Nur wenig Arbeit

Auf professioneller Ebene ist Andy Schleck derzeit fast ganz zum Stillstand gekommen. Sein Fahrradladen in Itzig hat vorübergehend seine Türen geschlossen, «was schade ist, denn bei diesem guten Wetter wollen die Menschen radeln gehen.» Seine Mitarbeiter liefern nur wenig aus, bereiten Bestellungen für die Zukunft vor und verkaufen über die Website Letzshop. Aber die Räder der Kunden können weder repariert noch gewartet werden.

Derzeit macht sich Andy Schleck auch viele Gedanken über die Tour de Luxembourg, bei der er der Rennleiter ist. Diese soll vom 15. bis zum 19. September stattfinden. «Wir haben noch Zeit um zu sehen wie es weitergeht, aber es gibt noch viele offene Fragen. Wird die Gesundheitskrise vorbei sein? Werden die Sponsoren investieren, auch wenn sie durch die Eindämmung Geld verloren haben?» In der Zwischenzeit bereiten sich die Organisatoren aber so vor, «als ob das Rennen stattfinden würde». Wenn der Termin beibehalten wird, wird die Rundfahrt in Luxemburg zur gleichen Zeit stattfinden wie die Tour de France, da diese um zwei Monate verschoben wurde. Einige Teams werden daher auch «die Radprofis, die seit Anfang des Jahres kaum an Wettkämpfen teilgenommen haben, zum fahren bringen wollen. Das ist eine Chance für uns», versichert er.

