Düdelingen hält Fola Esch in Schach

Der BGL Ligue-Dritte F91 Düdelingen hat sich am Sonntag für das Viertelfinale des Coupe de Luxembourg qualifiziert. Das Achtelfinale gegen den BGL Ligue-Zweiten Fola Esch war mit Spannung erwartet worden. Düdelingen konnte dank Dominik Stolz bereits in der 13. Minute in Führung gehen, auch wenn Fola das restliche Spiel dominierte.

Erst wieder in der 79. Minute fand ein Ball der Düdelinger den Weg ins gegnerische Tor. Fola machte weiterhin Druck machte und konnte in der 90. Minute den Abstand verkleinern, letztendlich aber zu spät.

Fola Esch wurde von Luxemburgs Mannschaft des Jahres im Achtelfinale des Coupe de Luxemburgs wenig spektakulär, aber effektiv ausgeschaltet. Nun konzentrieren sich die Düdelinger auf das letzte Europa League-Spiel gegen Sevilla am kommenden Donnerstag.

Coupe de Luxembourg, Achtelfinale

Sonntag, 9. Dezember:

F91 Düdelingen - Fola Esch 2:1

FC Wiltz 71 - Victoria Rosport 0:2

US Esch - Una Strassen 1:2

FC Mühlenbach Blue Boys - Atert Bissen verlegt

US Mondorf - FC Differdingen 03 2:1

Sporting Bartringen - Union Mertert-Wasserbillig 1:3

RM Hamm Benfica - Progrès Niederkorn 2:4

Etzella Ettelbrück - Jeunesse Esch 1:0

(L'essentiel)