Dylan Pereira holt Platz sechs in den Niederlanden

Nach seinem Triumph in der vergangenen Woche im Regen von Spa-Francorchamps, konnte der luxemburgische Fahrer Dylan Pereira an diesem Sonntag in den Niederlanden nicht auf das Podium fahren. Im niederländischen Zandvoort belegte der Fahrer beim sechsten Lauf des Porsche Supercup 2021 Platz sechs.

Mit diesem Ergebnis verliert er seinen dritten Platz in der Gesamtwertung an den Deutschen Laurin Heinrich. Pereira hat nun noch zwei Rennen vor sich, die er vom 10. bis 12. September auf der Rennstrecke von Monza (Italien) bestreiten wird.

Der Luxemburger, der in diesem Jahr auch an den 24 Stunden von Le Mans teilgenommen hatte, wurde 2020 Zweiter im Porsche Supercup, die vor dem Großen Preis der Formel 1 ausgetragen wird.

(L'essentiel)