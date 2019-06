«Roud Léiwen» rutschen vier Plätze nach unten

Die Fußball-Nationalmannschaft des Großherzogtums hat in der Fifa-Weltrangliste vier Plätze verloren. Das neueste Klassement wurde am Freitag vom Weltverband ermittelt und veröffentlicht. Zuletzt reichte es für das Team von Trainer Luc Holtz in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 nur zu einem Unentschieden gegen Litauen (1:0). Das folgende Spiel in der Ukraine ging 0:1 verloren.

Ganz oben steht weiterhin Belgien, das dank zweier Siege gegen Kasachstan und Schottland seinen Vorsprung vor Frankreich weiter ausbauen konnte. Brasilien, das am Freitagabend in der Copa America auf Bolivien trifft, verteidigte Rang drei. Portugal verbesserte sich durch den Erfolg in der Nations League auf den fünften Platz.

Für die siegreiche deutsche Nationalmannschaft ging es im Juni um zwei Plätz nach oben. Das Team von Trainer Joachim Löw belegt nun den elften Rang.

(pp/L'essentiel)