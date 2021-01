Pjanic hat nicht vergessen, «wo alles begann»

Miralem Pjanic ist nach seiner Zeit bei Juventus Turin beim FC Barcelona angekommen und kommt dort nun auch regelmäßig zum Zuge. Obwohl der 30-Jährige auch in der Champions League zu den Routiniers zählt, hat er eines nicht vergessen: seine fußballerischen Wurzeln in Luxemburg. Über Social Media teilte der Mittelfeldspieler nun ein Foto von seinen Anfängen beim FC Schifflingen 95. Der Schnappschuss zeigt ihn in einem Trikot, in dem er wohl auch zelten könnte. Dazu schreibt Pjanic: «Where it all began» – «Wo alles begann.»

Pjanic wechselte im Alter von 14 Jahren nach Metz. Von dort aus ging es über die Stationen Lyon, AS Rom und Juve zu Barca. Die Blaugrana hatten dem italienischen Meister 60 Millionen Euro für den ehemaligen Schifflinger überwiesen.

Der FC Schifflingen ist natürlich stolz darauf, einen solchen Spieler hervorgebracht zu haben. Zuletzt postete der Verein einen Beitrag, der Pjanic im Juli 2019 an alter Wirkungsstätte zeigt. Bei dem Jugendturnier ist Pjanics Sohn im Schifflinger Trikot zu sehen – vielleicht der nächste große Spieler aus der Schifflinger Schmiede...

(fl/L'essentiel)