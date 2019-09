Danel Sinani zum Fußballer des Jahres gekürt

Der luxemburgische Nationalspieler Danel Sinani wurde am Freitagabend zum besten Spieler der Saison 2018/2019 gewählt. Der Spieler von F91 Düdelingen dürfte seine letzten Kritiker vor einigen Tagen von sich überzeugt haben: Er erzielte beim ersten Erfolg Düdelingens in der Europa League gegen APOEL Nikosia zwei Tore und erweckte so das Interesse von Vereinen aus dem Ausland. Sinani war in Düdelingen in den vergangenen Jahren einer der Schlüsselspieler und Garant für die zahlreichen Erfolge des Serienmeisters.

Samir Hadji von Fola Esch wurde als bester Torschütze der vergangenen BGL-League-Saison geehrt. Das Tor des Jahres erzielte Stéphane Muller vom FC Perl in der Coupe de Luxembourg gegen den FC Avenir Beggen – ein traumhafter Fernschuss (siehe Video).

Élodie Martins von Racing Luxemburg wurde als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, Zé Gato von Sparta Düdelingen erhielt den Titel der besten Futsal-Spielerin.

(nc/L'essentiel)