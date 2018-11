Differdingen will in der Tabelle weiter nach oben

Nach einem verkorsten Saisonstart mit einem Unentschieden und einer Pleite, scheinen die Red Boys Differdingen zuletzt ihre Form in der Handball-Nationaldivision gefunden zu haben. In den folgenden vier Spielen holte die Mannschaft vier Siege und steht aktuell punktgleich mit dem HC Berchem direkt hinter dem Tabellenführer aus Esch.

1. Handball Esch 6 179:149 10

2. Berchem 6 220:152 9

3. Red Boys 6 200:151 9

4. Käerjeng 6 218:165 8

5. Düdelingen 6 172:150 8

6. Diekirch 6 145:198 2

7. Schifflingen 6 141:213 2

8. Petingen 6 152:249 0



Nun steht den Red Boys die nächste schwere Prüfung ins Haus, denn die beiden Verfolger treffen am Samstag (20.15 Uhr) in der Sporthalle in Krauthem direkt aufeinander. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass sich die Gastgeber nicht allzu sehr auf den Heimvorteil verlassen sollten: Alle drei Punkte, die Berchem in der laufenden Saison abgab, ließ die Mannschaft vor eigenem Publikum liegen. Umgekehrt lieferten die Red Boys ihre besten Saisonleistungen beim 32:28-Sieg beim amtierenden Meister in Käerjeng und beim 25:25-Remis beim Spitzenreiter in Esch ab.

Käerjeng und Petingen rücken die Tabelle gerade

Zudem haben die Differdinger unter der Woche noch einmal personell nachgelegt und sich mit Senjin Kratovic im Rückraum verstärkt. Der Routinier könnte schon gegen Berchem für den angeschlagenen Yann Hoffmann auflaufen. Dass eine der Mannschaften die Tabellenführung nach dem Duell übernimmt, ist allerdings unwahrscheinlich. Zwar beträgt der Vorsprung der Escher nur einen Punkt, jedoch dürfte sich die Mannschaft gegen den noch immer punktlosen Tabellenletzten aus Petingen klar durchsetzen.

Bereits am Dienstag fand das Nachholspiel zwischen Europapokalteilnehmer Käerjeng und Petingen statt. Käerjeng wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende klar mit 42:33.

Handball-Nationaldivision, 7. Spieltag:

Samstag:

Handball Käerjeng – HB Düdelingen (20.15 Uhr)

HC Berchem – Red Boys Differdingen

HBC Schifflingen – Chev Diekirch

Handball Esch – HB Petingen



