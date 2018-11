Etzella erteilt dem Meister eine Lehrstunde

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das war deutlich: Im Spitzenspiel des achten Spieltages der Total League standen sich am Samstag die beiden Vorjahresfinalisten Amicale Steinsel und Etzella Ettelbrück gegenüber. Der Vizemeister setzte sich am Ende in Steinsel mit 72:48 durch und eroberte durch den Sieg die Tabellenführung. Bob Melcher erzielte für die Hausherren 21 Punkte, Timothy Coleman war mit 20 Zählern der erfolgreichste Werfer der Gäste.

Tabelle:



1. Etzella 8 742:550 15

2. Amicale 8 653:546 14

3. Racing 8 620:548 14

4. Basket Esch 8 688:610 14

5. T71 8 720:657 13

6. Sparta 8 588:639 11

7. Musel Pikes 8 606:641 10

8. Steelers 8 650:731 10

9. Résidence 8 556:690 10

10. Arantia 8 582:7579

Weil auch Racing Luxemburg im Duell der Aufsteiger bei den Kordall Steelers verlor, hat Ettelbrück in der Tabelle nun einen Punkt Vorprung auf die Verfolger. Souverän präsentierten sich Basket Esch und T71 Düdelingen, die einen Auswärtssieg gegen Bartingen beziehungsweise Walferdingen feierten. Im Kellerduell holten die Musel Pikes einen wichtigen Sieg gegen Arantia Larochette.

Total League, 8. Spieltag:

Samstag:

Musel Pikes – Arantia Larochette 80:77

Amicale Steinsel – Etzella Ettelbrück 48:72

Kordall Steelers – Racing Luxemburg93:77

Sparta Bartringen – Basket Esch 65:84

Sonntag:

Résidence Walferdingen – T71 Düdelingen 76:95



