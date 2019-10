Mandy Minella hängt den Schläger an den Nagel

Mandy Minella wird zum Abschluss der Saison 2020 ihre Karriere im Profisport beenden. Das teilte die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Esch/Alzette am Mittwoch mit.

«Die vergangenen Wochen und Monate waren nicht einfach für mich. In diesem Sommer hatte ich sowohl körperliche als auch mentale Probleme. Die Vorbereitung wird immer schwieriger. Daher habe ich beschlossen, dass 2020 mein letztes Jahr sein wird», erklärte Minella.

Die Ankündigung kommt kurz vor dem Start der Luxemboug Open, die vom 12. bis zum 20. Oktober in Kockelscheuer stattfindet. Bei ihrem Heimturnier ist Minella noch nie über die erste Runde hinausgekommen. Diesen Fluch will sie in der kommenden Woche besiegen. Die luxemburgische Nummer eins erreichte in der Weltrangliste im September 2012 ihre beste Platzierung. Damals wurde sie auf Rang 66 geführt. Zurzeit belegt sie den 168. Platz.

