«Rout Léiwen» wollen Tür zur Liga B aufstoßen

Dieses Mal zählt es: Nach dem Testspiel gegen Österreich, das Luxemburg unter der Woche mit 0:3 verloren, und in dem Luxemburgs Nationaltrainer Luc Holtz viel getestet hatte, müssen sich die «Rout Léiwen» nun auf ein überaus wichtiges Spiel fokussieren: das Duell mit Zypern in der Nations League. Will die FLF-Auswahl den Aufstieg in Liga B sicher unter Dach und Fach bringen, müssen sie am Samstag (18 Uhr) drei Punkte aus Nikosia mitbringen und am Dienstag auch Aserbaidschan schlagen.

Verteidiger Dirk Carlson, der im Verein für den Karlsruher SC kickt, ist sich der Tragweite der anstehenden Spiele bewusst. «Wir können Geschichte schreiben», sagt er. Wichtig sei es jedoch, beide Spiele einzeln zu betrachten. «Zunächst müssen wir uns voll und ganz auf Zypern konzentrieren. Es bringt niemandem was, in Gedanken schon bei Aserbaidschan zu sein», ergänzt der Abwehrspieler. Die Sektkorken könnten erst dann knallen, wenn beide Begegnungen gewonnen sind.

Moris glaubt an eine EM oder WM

Luxemburg fährt mit breiter Brust nach Zypern. Die Holtz-Elf hat in ihrem Heimspiel gegen den Inselstaat im Oktober ein starkes Spiel abgeliefert und dank eines Doppelpacks von Danel Sinani mit 2:0 gewonnen.

Was auch im Rückspiel für die Löwen spricht: Einige Akteure haben in der Zwischenzeit wertvolle Erfahrungen gesammelt. Gerson Rodridues hat mit Dynamo Kiew in der Champions League gegen Juventus Turin und den FC Barcelona gespielt, Laurent Jans ist im Trikot von Standard Lüttich in der Europa League aufgelaufen.

Luxemburgs Torwart Anthony Moris glaubt, dass die Nationalmannschaft mittelfristig viel erreichen kann und sieht sie «in naher Zukunft um die Qualifikation für ein großes Turnier mitspielen».

(Tom Vergez/L'essentiel)