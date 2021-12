Max Mannes stellt neue Bestmarke auf

Monique Olivier und Max Mannes haben am Donnerstag die Kurzbahn-WM im Schwimmen für das Team aus Luxemburg in Abu Dhabi eröffnet.

Im 25-Meter-Becken der Ethiad Arena war Monique Olivier im ersten Wettbewerb der WM über 200 Meter Freistil gefordert. Im vierten von fünf Vorläufen lag sie bis zur 150-Meter-Marke auf Landesrekordkurs (1:58,36), konnte das Tempo in der Folge aber nicht halten. Sie erreichte in 1:59,32 Minuten das Ziel und verpasste das Finale. «Ich bin zufrieden mit meinem Rennen bis zur 150-Meter-Marke. Leider habe ich die letzte Wende völlig verhauen und so die Bestzeit liegen lassen. So schnell war ich in Vorläufen zwar noch nie, aber auf diesem Niveau hier hat man eben nur eine Chance», sagte Olivier nach dem Rennen.

Max Mannes bestätigte seine starke Form und stellte über die 100 Meter Rücken eine neue persönliche Bestzeit auf. In 53,63 Sekunden gewann der 24-Jährige den zweiten von sechs Vorläufen und blieb um 0,35 Sekunden unter seiner alten Bestmarke. Mit seiner Zeit erreichte er Platz 34 von 56 und verpasste ebenfalls den Endlauf. «Bei der 50-Meter-Wende war ich viel zu weit weg und habe wertvolle Zeit verloren», erklärte Mannes. Der Landesrekord von Raphaël Stacchiotti (53,34) sei aber «definitiv in Reichweite».

