Esch will Ettelbrücker Siegesserie stoppen

Etzella Ettelbrück ist im Luxemburger Basketball das Team der Stunde. In der Total League mussten die Ettelbrücker nach den ersten zehn Spieltagen erst eine Niederlage hinnehmen. Am dritten Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Kresimir Basic knapp mit 90:91 vor eigenem Publikum. Seitdem patzte Ettelbrück nicht mehr und grüßt sein einigen Wochen von der Tabellenspitze.

Bildstrecken Basketballfinale der Herren Tabelle:



1. Etzella 10 928:720 19

2. Basket Esch 10 874:742 18

3. Amicale 10 831:706 18

4. T71 10 914:820 17

5. Racing 10 786:760 16

6. Sparta 10 770:816 14

7. Musel Pikes 10 756:833 12

8. Arantia 10 760:949 12

9. Résidence 10 744:896 12

10. KOrdall Steelers 10 791:912 12

Am Sonntag steht das nächste richtungsweisende Spiel für den Tabellenführer an: Mit Basket Esch kommt Ettelbrücks ärgster Verfolger ins Centre Sportif du Deich. Mit einem weiteren Sieg – Etzella gewann das Hinspiel in Esch mit 89:97 – würden die Hausherren sich in der Tabelle nicht nur weiter absetzen, sondern auch ein deutliches Signal an die restliche Konkurrenz senden.

Im Kampf um Rang sechs und die Qualifikation zur Titelrunde wollen die Musel Pikes, die das Schlusslicht aus Kordall empfangen, Boden auf Sparta Bartringen (gegen Amicale Steinsel) gutmachen.

Total League, 11. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Résidence Walferdingen (18.30 Uhr)

Arantia Larochette – T71 Düdelingen (20.30 Uhr)

Musel Pikes – Kordall Steelers

Amicale Steinsel – Sparta Bartringen

Sonntag:

Etzella Ettelbrück – Basket Esch



(sw/L'essentiel)