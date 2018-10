Spitzenreiter Racing trifft auf den Meister

Fünf Spiele, fünf Siege: Die Basketballer von Racing Luxemburg mischen zurzeit die Total League gehörig auf und musste als einziger Club noch keinen Punkt abgeben. Dass das Team aus der Hauptstadt in der Tabelle ganz oben steht kommt nicht von ungefähr. Der Aufsteiger präsentierte sich bisher nicht nur gegen Mannschaften auf der unteren Tabellenhälfte souverän, sondern überzeugte auch bei T71 Düdelingen (64:61) und in der eigenen Halle gegen Basket Esch (90:73).

Tabelle:



1. Racing 5 395:338 10

2. Etzella 5 478:370 9

3. Amicale 5 430:349 9

4. T71 5 433:391 8

5. Basket Esch 5 427:392 8

6. Sparta 5 401:391 8

7. Kordall Steelers 5 387:467 6

8. Arantia 5 376:474 6

9. Musel Pikes 5 384:398 6

10. Résidence 5 321:462 5

Nun wartet der nächste Härtetest auf Racing: Der amtierende Meister und Pokalsieger Amicale Steinsel kommt am Samstag (18.30 Uhr) zum Spitzenreiter. Steinsel steht in der Tabelle auf Platz drei und verließ lediglich in Esch (71:76) als Verlierer den Platz. Mit einem Auswärtserfolg könnten die Steinseler die Tabellenführung erobern. Dazu müsste allerdings der Zweite, Etzella Ettelbrück, am Sonntag (17.15 Uhr) in der eigenen Halle gegen den Tabellenachten Arantia Larochette patzen.

Enttäuschend verläuft die Saison bisher für die Musel Pikes. Der Vizemeister von 2017 konnte erst ein Spiel für sich entscheiden und steht auf dem vorletzten Platz. Am Samstag steht der Mannschaft von der Mosel in Esch die nächste schwere Aufgabe ins Haus.

Total League, 6. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Amicale Steinsel (18.30 Uhr)

Musel Pikes – Basket Esch (20.30 Uhr)

T71 Düdelingen – Kordall Steelers

Sparta Bartringen – Résidence Walferdingen

Sonntag:

Etzelle Ettelbrück – Arantia Larochette (17.15 Uhr)



(sw/L'essentiel)