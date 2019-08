Guimarães stampft Jeunesse 4:0 ein

Vergangene Woche unterlag Jeunesse gegen Vitória Guimarães mit 0:1 in der zweiten Runde der Europa League-Qualifikation. Auch am heutigen Donnerstag scheiterten die Escher in der Rückrunde an den Portugiesen, die bereits in der 14. Spielminute in Führung gingen.

Giedes legte in der 63. Minute nochmal zum 2:0 nach, Tapsoba erhöhte in der 88. Minute auf 3:0, bevor kurz vor dem Schlusspfiff dann auch noch das vierte Tor fiel. Damit ist der Weg in die dritte Runde mehr als geebnet. Für Jeunesse Esch hingegen ist an diesem Donnerstag der Traum von der Europa League geplatzt.

(L'essentiel)