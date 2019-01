Adelboden – Seit 19 Jahren ein Stück Luxemburg

Seit 19 Jahren kommen jedes Jahr die besten Skifahrer Luxemburgs in den Schweizer Ferienort Adelboden, um die luxemburgischen Meisterschaften auszutragen. Tom Pundel leitet die Veranstaltung seit deren Anfängen im Jahr 2000. Für ihn ist jedes Jahr eine neue Herausforderung – schließlich besteht die Delegation aus dem Großherzogtum aus rund 120 Personen.

Vom Hotel bis zum Busunternehmen, vom Skipass bis zum Restaurant – alle Zahnrädchen müssen am Ende ineinandergreifen. Die Organisation, sagt Pundel, sei perfekt aufgeteilt zwischen der Lasel (Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises) und dem Luxemburger Skiverband (FLS).

«Der Skisport ist die einzige Sportart, in der Luxemburg eine nationale Meisterschaft mit dem Schulsport verbindet», erklärt Pundel und erinnert sich an den im Jahr 2000 gefassten Beschluss: «Der Verband brauchte junge Leute und die Schulen brauchten Hilfe bei der Organisation des Rennens. Eine Win-Win-Situation, die sich bis heute bewährt hat und an der noch alle Spaß haben.»

Spaß steht im Vordergrund

Die Teilnahme an der Meisterschaft kostet die Teilnehmer – alle im Alter zwischen zehn und 18 Jahren – 360 Euro. Die restlichen kosten stemmen die Lasel und die FLS gemeinsam. Adelboden reserviert eine Piste für die Luxemburger.

Auch wenn am Ende Zeiten und Platzierungen zählen, geht es auch zum Großteil darum, allen Teilnehmern Freude zu bereiten. Ein Vorhaben, das in den vergangenen 19 Jahren nie zu kurz kam. «Es geht immer lustig zu. Die Truppe ist jedes Mal bunt gemischt», sagt Pundel. In negativer Erinnerung bleibt ihm ein Sturz eines Fahrers. Er hatte sich so schwer an der Schulter verletzt, dass der mit dem Rettungshubschrauber abgeholt werden musste. «Das war zum Glück der einzige Vorfall dieser Art», so Pundel.

