Luxemburger haben nächstes Jahr ein Heimspiel

Der Luxemburger Tennisverband (FLT) meldete am Donnerstagmorgen, dass der FED-Cup der Gruppe 1 im kommenden Jahr wieder im Großherzogtum stattfinden wird. Anfang Februar 2020 wird Gastgeber Luxemburg im nationalen Tennis-Center in Esch aufschlagen. Dort treffen sie auf Mannschaften aus Serbien, Polen, Schweden, der Türkei und Slowenien.

Nachdem Luxemburg im vergangen Februar mit dem Aufstieg in die Gruppe 1 (Europa/Afrika) einen großen Erfolg feiern konnte, will man 2020 an diese Leistung anknüpfen. Ziel sei es, sich für die Play Offs im April 2020 zu qualifizieren. Das Turnier findet vom 5. bis zum 8. Februar 2020 in Esch statt.

(L'essentiel)