Luxemburg muss sich Portugal geschlagen geben

Luxemburg kämpft und verliert dennoch gegen Portugal. Die «Rout Léiwen» haben vor leeren Rängen im Stade Josy Barthel nahtlos an die guten Leistungen gegen Irland angeknüpft. Mit seinem Treffer kurz nach der Pause beerdigt Cristiano Ronaldo jede Hoffnung der Gastgeber. Die Gäste aus Portugal gewinnen das Spiel in der WM-Qualifikation am Ende mit 1:3.

In der ersten Halbzeit liegt ganz kurz die Sensation in der Luft: Nach 30. Minuten köpft Gerson Rodrigues den Ball zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Hausherren ins Gäste-Tor. Luxemburgs Nummer 10 verwandelte die gefühlvolle Flanke von Danel Sinani in sehenswerter Weise zur Führung. Damit belohnt das Team sich für eine herausragende Leistung in der Anfangsphase der Partie, in der sich der 98. der Fifa-Rangliste und der amtierende Europameister nahezu auf Augenhöhe bewegen. Portugal wirkt behäbig und kann den fehlenden Zugriff auf das Spiel dieses Mal nicht auf die Platzverhältnisse schieben.

Nach der Pause macht Portugal ernst

Mit dem Pausenpfiff ist es dann Diogo Jota, der das Gäste-Team wieder zurück ins Spiel bringt. Per Kopf überwindet er Anthony Moris im Luxemburger Tor. Nach dem Wiederanpfiff zeigen sich die Portugiesen deutlich konsequenter und lassen den Männern von Luc Holtz kaum Luft zum Atmen. In der 50. Minute ist dann Superstar Ronaldo zur Stelle und bring sein Team auf die Siegerstraße. Eine Hereingabe von Cancelo findet den völlig frei stehenden Ausnahmekicker, der fackelt nicht lange und knallt den Ball ins rechte Eck.

Danach lässt Portugal die Zügel locker und die Spieler aus dem Großherzogtum können mehr Spielanteile erobern. Sebastian Thill prüft in der 70. Spielminute Lopes im Tor der Portugiesen mit einem frechen Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Die Gäste lassen in der Folge beste Chancen liegen, so scheitert etwa CR7 nach einem fatalen Rückpass von Martins an Luxemburgs Keeper Moris. Beim Nachschuss steht Ronaldo im Abseits. Zwei Minuten später sorgt dann Joao Palhinha für die endgültige Entscheidung. In der Schlussphase schickt der Schiedsrichter Luxemburgs Chanot mit Gelb-Rot vom Platz.

