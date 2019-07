Laurent Jans unterschreibt beim SC Paderborn

Artikel per Mail weiterempfehlen

Lauren Jans, der Kapitän der «Roud Leiwen», wird in der kommenden Saison in der deutschen Bundesliga spielen. Der 26-Jährige besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2021 beim FC Metz, war dort in der abgelaufenen Spielzeit jedoch nur auf neun Einsätze gekommen. Da auf seiner Position ein weiterer Konkurrent verpflichtet wurde, entschied sich der Verein den Luxemburger nach Paderborn auszuleihen. Der deutsche Club sicherte zudem eine Kaufoption.

«Laurent passt mit seinem hohen Tempo und seiner körperlichen Robustheit sehr gut zu unserer Spielidee. Er verfügt darüber hinaus über wertvolle internationale Erfahrung und als Kapitän der Nationalmannschaft auch über Führungsqualität. Mit diesen Eigenschaften ist er eine wertvolle Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position», wird der Paderborner Sportdirektor Martin Przondziono auf der Internetseite des Vereins zitiert. Der Verein bestätigte die Verpflichtung via Twitter.

(lh/L'essentiel)