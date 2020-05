Night Marathon feiert Jubiläum und Sponsorvertrag

Seit nunmehr 15 Jahren füllen jedes Jahr zahlreiche Fans die Straßen der Hauptstadt, um alle teilnehmenden Läufer des ING Night Marathon Luxemburg anzufeuern. Trotz der aktuell schwierigen Situation und der Absage des Laufs in diesem Jahr verlängert ING Luxemburg seinen Sponsor-Vertrag um fünf Jahre und bleibt Namens-Sponsor des Luxemburg-Marathons.

Wie ING in einer Mitteilung weiter schreibt, zieht der Marathon jedes Jahr mehrere tausend Läufer an und ist zu einem festen Ereignis im Terminkalender Luxemburgs geworden. Demnach stieg die Teilnehmerzahl in den vergangenen 15 Jahren stetig an. Nahmen bei der ersten Ausgabe (2006) noch 6000 Läufer teil, stieg die Zahl der Läufer 2012 auf 10.000 und 2019 auf 16.000 an.

« Eine starke Geste in der gegenwärtigen Phase »

Da der derzeitige Vertrag mit dem Veranstalter Step by Step ausläuft, ist ING stolz, die Verlängerung des Projekts mit diesem für weitere fünf Jahre anzukündigen. ING hat von Anfang an an den Marathon geglaubt und freut sich, dieses große Abenteuer mit seinen langjährigen Partnern, Step by Step und der Stadt Luxemburg sowie allen anderen Sponsoren fortzusetzen.

Die somit bald 20-jährige Partnerschaft wird nach Informationen von L'essentiel vertraglich mit einem finanziellen Volumen in siebenstelliger Höhe flankiert. «Wir sind sehr glücklich, das ist riesig für uns. Eine starke Geste in der gegenwärtigen Phase. Ich kenne keine andere Veranstaltung, die so lange den gleichen Titelsponsor hatte», betonte Chef-Organisator Erich François.

(nc/L'essentiel)