Red Boys ziehen mit Berchem gleich

Die Red Boys Differdingen haben sich am Samstag erwartungsgemäß in ihrem Auswärtsspiel bei Chev Diekirch durchgesetzt. Die Handballer von Trainer Jérémy Roussel setzten sich klar mit 35:26 durch. Mit dem Sieg schließt Differdingen in der Tabelle der Nationaldivision zu Spitzenreiter HC Berchem auf.

Tabelle:



1. Berchem 6 220:152 9

2. Differdingen 6 200:151 9

3. Esch 5 149:121 8

4. Käerjeng 4 148:102 6

5. Düdelingen 5 138:129 6

6. Diekirch 6 145:198 2

7. Schifflingen 6 141:213 2

8. Petingen 4 98:173 0

Für Handball Esch besteht am Dienstag die Chance zum Abschluss des 6. Spieltags an dem Duo vorbeizuziehen. Zum Topspiel gastiert allerdings der amtierende Meister Handball Käerjeng, der wegen seines Auftritts im Europapokal bisher ein Spiel weniger absolviert hat, in Esch. Den HB Düdelingen erwartet ebenfalls am Dienstag in Petingen eine machbare Aufgabe.

Handball-Nationaldivision, 6. Spieltag:

Donnerstag:

HBC Schifflingen– HC Berchem 19:41

Samstag:

Chev Diekirch – Red Boys Differdingen 26:35

Dienstag:

Handball Esch – Handball Käerjeng (20 Uhr)

HB Petingen – HB Düdelingen (20.30 Uhr)

(sw/L'essentiel)