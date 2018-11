Basket Esch bittet T71 zum Verfolgerduell

Mit jeweils 10 Punkten stehen T71 Düdelingen und Basket Esch in Luxemburgs Basketball-Oberhaus einen Zähler hinter dem Spitzentrio aus Steinsel, Luxemburg und Ettelbrück. Das direkte Duell der beiden Clubs am Samstag steht im Blickpunkt des siebten Spieltages. Düdelingen konnte zuletzt drei Siege in Folge gegen Ettelbrück (91:90), Larochette (111:66) und die Musel Pikes (84:81) ausbauen. Die Escher legten zu Beginn der Saison eine Siegesserie auf das Parkett, mussten sich am fünften Spieltag aber in der eigenen Halle Etzella geschlagen geben.

Tabelle:



1. Steinsel 6 506:409 11

2. Racing 6 455:414 11

3. Etzella 6 582:434 11

4. T71 6 537:482 10

5. Basket Esch 6 5005:457 10

6. Sparta 6 455:467 9

7. Steelers 6 478:571 7

8. Musel Pikes 6 449:476 7

9. Arantia 6 440:578 7

10. Résidence 6 397:516 7

Ein Ausrutscher der Top-Teams ist am Wochenende nicht zu erwarten: Spitzenreiter Amicale Steinsel spielt beim Tabellenvorletzten Arantia Larochette, Racing Luxemburg gegen das Schusslicht die Musel Pikes (achter Platz) und Etzella Ettelbrück empfängt Sparta Bartringen (sechster Platz).

Total League, 7. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Musel Pikes (18.30 Uhr)

Arantia Larochette – Amicale Steinsel (20.30 Uhr)

Basket Esch – T71 Düdelingen

Résidence Walferdingen – Kordall Steelers

Sonntag:

Etzella Ettelbrück – Sparta Bartringen (17.15 Uhr)



(sw/L'essentiel)