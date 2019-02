Luxemburgs Eishockey-​​Damen feiern Premiere

Einige Spielerinnen zeigten sich auf dem Eis mit dem Schläger sehr sicher. Sie spielten bereits für die Juniorenteams der Luxembourg Huskies oder in Vereinen in Trier oder Amnéville. Andere waren bei ihren Pässen oder Torschüssen noch etwas unsicher, was bei diesem Anlass aber in den Hintergrund trat: Denn am Sonntag bestritt die erste Damen-Eishockeymannschaft Luxemburgs ihr Premieren-Spiel in Kockelscheuer.

Cynthia Casini ist eine der Spielerinnen: «Mein Sohn hat dieses Jahr mit dem Eishockey angefangen. Als Trainer Christophe Hernandez mir seine Pläne für eine Frauenmannschaft mitteilte, war ich sofort hellauf begeistert», sagt die Eiskunstläuferin, die nun dem Puck hinterherjagt. «Zu Beginn waren wir zu fünft, jetzt sind wir etwa fünfzehn. Das Team wird immer größer, die Stimmung ist großartig», sagt sie. Im Team sind zahlreiche Nationalitäten vertreten, die Spielerinnen sind zwischen 17 und 55 Jahre alt. Ihr erstes Spiel stieg im Rahmen der Veranstaltung «Global Girl's Game», bei der Frauenmannschaften auf der ganzen Welt 24 Stunden lang Eishockey spielten.

1st Ever Luxembourg Girls' Game If you want to change the world, start at home. Nur Schlittschuhe sind nötig «Wir wussten überhaupt nicht, dass auch Frauen in Luxemburg dem Sport nachgehen können, bis wir von der Mannschaft erfahren haben», sagen Laetitia Lentz, 19, und Lisa Wies, 21. «Bei den Damen geht es nicht ganz so hart zur Sache, wie bei den Männern, weil das Tackeln verboten ist», erklärt Alain Schneider, Präsident des Luxemburger Eishockey-Verbandes. In dieser Saison trainieren sie jeden Montag um 20.30 Uhr zusammen mit der Herren-Mannschaft. Ab der kommenden Spielzeit sind die Damen dann aber jeden zweiten Mittwoch unter sich. «Wer dazu kommen möchte, sollte Schlittschuhe mitbringen. Den Rest der Ausrüstung können wir stellen», sagt Christophe Hernandez. (Nicolas Martin/L'essentiel)