Minella scheitert im Achtelfinale von Limoges

Nach der Glanzleistung am Mittwoch gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu (24. der Weltrangliste) muss Mandy Minella beim Tunier in Limoges nach dem Achtelfinale die Koffer packen. Die Escherin unterlag am Donnerstag der Russin Anna Blinkova klar und deutlich mit 1:6 und 1:6.

Die Messe auf dem Centre Court im französischen Zentralmassiv war schnell gelesen, Blinkova verwandelte nach nur 58 Minuten ihren ersten Matchball. Minella dürfte die Niederlage nicht allzu viel Kopfzerbrechen bereiten. Die Luxemburgerin spielte nach der Geburt ihrer Tochter eine starke Saison und kletterte im Jahr 2018 in der Weltrangliste von Platz 308 auf Rang 111.

(sw/L'essentiel)