Bonvini ist nicht mehr Coach von Differdingen

Das Unentschieden von Differdingen am Samstag gegen RFCU Luxemburg war Arno Bonvinis letztes Spiel auf der Vereinsbank. Der FC Differdingen kündigte am Sonntag die Beendigung des Vertrages mit dem Trainer mit sofortiger Wirkung an. Bonvini verließ den Club «im gegenseitigen Einvernehmen», so der Verein.

Differdingen ist an die vorderen Tabellenränge gewöhnt und belegt nach 17 Spielen zur Zeit nur den achten Platz in der Rangliste. «Wir danken Arno für seine gute Zusammenarbeit mit unserem Verein seit Beginn der Saison 2018-19 und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft», schreibt das luxemburgische Team auf seiner Facebook-Seite.

Der Name des Nachfolgers von Arno Bonvini ist noch nicht bekannt.

(jg/L'essentiel)