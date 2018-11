Mandy Minella holt den Titel in Petingen

Mandy Minella hat die mit 25.000 Dollar dotierten Kyotec Open in Petingen gewonnen. Die 32-jährige Escherin bezwang am Samstag im Finale die Belgierin Hélène Scholsen in zwei Sätzen. Minella (111. der Weltrangliste) lieferte eine überzeugende Leistung ab und fertigte die Nummer 426 der Welt in einer Stunde und zehn Minuten mit 6:2 und 6:1 ab.

Die Luxemburgerin musste während des gesamten Turniers nur einen Satz abgeben: Im Achtelfinale gegen die Polin Katarzyna Piter zog sie im ersten Durchgang den Kürzeren, setzte sich aber am Ende mit 3:6, 6:3 und 6:4 durch.

(L'essentiel)