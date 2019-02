Luxemburger Frauen legen starken Start hin

Luxemburg ist mit einem Sieg in das Fed Cup-Turnier in Esch-Lallingen gestartet. Das großherzogliche Team besiegte am Mittwoch Südafrika in der Gruppe 2 (Zone Europa-Afrika) mit 2:1 Elénora Molinaro gewann ihr Match gegen Theresa Van Zyl mit 6:1 und 6:2, Mandy Minella behielt gegen Chanel Simmonds mit 6:1 und 6:1 klar die Oberhand.

Die Luxemburgerinnen Laura Correia und Claudine Schaul verloren das Doppel gegen Simmonds/Le Roux mit 6:1 und 6:2. Am Donnerstag treffen die Luxemburgerinnen um 16 Uhr auf Portugal.

(nm/L'essentiel)