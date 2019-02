Mehr Regeln beim Ausleihen von Spielern

Die luxemburgischen Fußballvereine werden in Zukunft nicht mehr so viele Spieler ausleihen können, wie sie wollen. Ab der nächsten Saison dürfen Vereine nur noch vier ihrer Spieler an Mannschaften ihrer Liga ausleihen, maximal zwei an dieselbe Mannschaft. Dies wurde durch eine Konsultation in den Vereinen beschlossen und das Ergebnis wurde am Mittwoch vom Luxemburger Fußballverband (FLF) bekannt gegeben.

Clubs in den unteren Ligen sind von den Regeln nicht betroffen. Die Reform wurde von 82 Prozent der 725 Wähler angenommen. Abgestimmt haben insgesamt 113 Clubs.

Einige große Teams wie F91 Düdelingen wurden in der Vergangenheit beschuldigt, den Transfermarkt übermäßig zu kontrollieren. Von nun an können die ausgeliehenen Spieler auch gegen ihre ursprüngliche Mannschaft spielen, und diese darf nicht mehr den ganzen oder einen Teil des Gehalts des ausgeliehenen Fußballspielers zahlen.

(L'essentiel)