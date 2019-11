F91 Düdelingen besiegt Jungs aus Differdingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Differdingen muss erneut eine Niederlage einstecken und Düdelingen ist wieder da: Das sind die Lehren aus dem elften Tag der BGL Ligue, die teilweise auf komplizierten Feldern gespielt wurde.

Im Stadion in Differdingen ließ sich Düdelingen alles andere als hängen, wenige Tage vor dem Zusammentreffen mit dem FC Sevilla in der Europa League. Muratovic eröffnete die Partie in der sechsten Minute des Spiels, dann verdoppelte Cools die Führung (26.). Der Verteidiger legte dann mit einem dritten Treffer nach der Pause (53.) nach.

Die Düdelinger verbessern sich mit diesem Sieg und schieben sich auf den fünften Platz. Die Truppe um Paolo Amodio hingegen entfernt sich immer mehr vom Podest.

Die Fußballer um Petingen, die das Classement anführen, setzten sich mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Hostert durch, dank der Tore von Bijelic und Soladio. Zweitplatzierter Fola Esch wird als Favorit für den Titel immer wahrscheinlicher. Jeff Strassers Truppe hat Rodingen hoch besiegt (5-0). Mura, Seydi (zweimal), Dikaba und Bensi schossen die Siegestore.

