«Euro-​​Meet» startet mit vielen Weltstars

Etwa fünfzehn Kameras folgen den Schwimmern unter Wasser, vier Wände sind mit Großbildschirmen ausgestattet: Einem guten Blick auf die Olympiasiegern, Welt- und Europameister steht in der Coque also nichts im Wege, wenn am Donnerstag der Startschuss zur 21. Auflage des «Euro-Meet» fällt.

Der Luxemburger Schwimm-Wettkampf ist in diesem Jahr zum ersten Mal ein Teil des europäischen «LEN Swimming Cup», dessen weitere Treffen in Stockholm, Chartres und Rom stattfinden. Die Veranstalter in der Coque mussten das Budget auf rund 250.000 Euro verdoppeln, um Fernsehbilder produzieren zu können. Das Preisgeld für die rund 700 Schwimmer ist ebenfalls auf etwa 30.000 Euro gestiegen.

Immer stärkere Konkurrenz

Wie bereits in den Vorjahren, kommen auch bei der 2019er-Auflage zahlreiche Weltstars ins Großherzogtum. Die dreimalige Olympiasiegerin Katinka Hosszu aus Ungarn wird ebenso dabei sein, wie die drei weitere aktuellen Weltrekordhalter Sarah Sjöström (Schweden), Kliment Kolesnikov (Russland) und Marco Koch (Deutschland). Gute Zeiten dürfte auch die Mannschaft aus Italien abliefern.

Durch das immer stärkere Teilnehmerfeld beim «Euro-Meet» sinken die Chancen der Schwimmer aus Luxemburg auf einen möglichen Finaleinzug. Raphaël Stacchiotti, Julien Henx und Monique Olivier können sich dennoch Chancen auf die Top Ten in ihrer jeweiligen Disziplin ausrechnen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)